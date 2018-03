Neue Methode bei Regelschmerz

Anzeige

Viele Frauen leiden während ihrer Periode unter besonders starken Schmerzen. Grund sind übermäßige Blutungen. Laut Benjamin Tuschy, Oberarzt am Universitätsklinikum, ist davon etwa jede dritte Frau in Deutschland betroffen. Die Ursache sind häufig sogenannte Myome, Wucherungen in und an der Gebärmutter. Für diese gutartigen Tumore gibt es eine neuartige Behandlung. Dazu wird eine Sonde, nicht dicker als ein Kugelschreiber, durch die Vagina eingeführt. Per Ultraschall werden Myome geortet, mit Radiofrequenzenergie auf 100 Grad erhitzt und so geschrumpft, dass sie keine Probleme mehr bereiten.

Diese Methode nennt sich Sonata-Behandlung. Das Klinikum bietet sie nach eigenen Angaben als einziges Krankenhaus in der Region an, deutschlandweit sollen es rund zehn sein. „Regelbeschwerden können Frauen bis zu den Wechseljahren haben, die im Schnitt mit 52 Jahren beginnen“, sagt Tuschy. „Aber die Patientinnen, die zu mir kommen, sind meist deutlich jünger.“

Myome und Sarkome Myome sind gutartige Tumore, die als Wucherungen in der Muskelschicht der Gebärmutter auftreten. In Europa soll jede vierte bis sechste Frau im gebärfähigen Alter davon betroffen sein. Bei rund 25 Prozent der Betroffenen verursachen Myome keine Beschwerden und müssen folglich auch nicht behandelt werden. Bei drei Vierteln treten jedoch besonders stark schmerzende Monats- sowie Zwischenblutungen auf. Hier kann ein Eingriff Linderung bringen. Das Gegenstück zum Myom ist ein Sarkom. Ein bösartiges Geschwulst, das von jedem Gewebe ausgehen kann und folglich auch am Eierstock sowie in sonstiger Muskulatur oder an Knochen auftritt. Sarkome müssen schnellstmöglich herausoperiert werden. sma

„Möchte Gebärmutter behalten“

In dieser Geschichte geht es um eine Patientin, die 39 Jahre alt ist und anonym bleiben möchte. Sie hat sich zu dem Eingriff entschlossen, „weil mir als Alternative nur geblieben wäre, mir die Gebärmutter herausschneiden zu lassen“, erzählt sie.