Neue Mieterpartei lädt Interessierte ein

Die neue gegründete Mieterpartei lädt am Dienstag, 13. März, zu ihrer ersten öffentlichen Veranstaltung ein. Im Café Cohrs in der Neckarstadt (Lange-Rötter-Straße 60) will die Partei sich, die ersten Mitstreiter und ihre Ideen vorstellen. Zu Gast ist bei der Veranstaltung ab 19.30 Uhr Roberto Stojanoski als Vertreter der Mieterpartei Frankfurt. Die Mannheimer Mieterpartei hat sich vor zwei Wochen gegründet, initiiert von Karlheinz Paskuda, der zuvor den Linken angehörte, und Ulrike Schaller-Scholz-Koenen, die beide zu den ersten Vorsitzenden der Partei gewählt wurden. Sie haben angekündigt, im kommenden Jahr bei der Kommunalwahl antreten zu wollen.