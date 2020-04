„Neue Normalität“ - OB Kurz schwört Mannheimer ein

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat die Mannheimer am Montagabend in einer Videobotschaft aufgefordert, sich weiter an die bestehenden Regeln zu halten und in Bussen und Bahnen, sowie beim Einkaufen Alltags- oder Behelfsmasken zu tragen. In dem rund viereinhalb Minuten langen Film nannte er die seit Montag in fast ganz Deutschland geltende Maskenpflicht einen „vergleichsweise kleinen Preis dafür, das öffentliche Leben wieder beginnen zu können“. Die Videobotschaft ist auf der Youtube-Seite der Stadt zu sehen.

„Die jetzige Phase wird uns lange begleiten“, sagte der Oberbürgermeister über die allmähliche Rückkehr in die Normalität - bis ein Impfstoff oder eine gute verträgliche Behandlung möglich sei. Es gehe nun darum, eine neue Normalität zu entwickeln. „Es ist nicht das Leben, das wir vor Corona kannten - es ist ein Leben mit dem Virus.“ Dies werde nur gelingen, wenn sich die ganz große Mehrheit an die neuen Regeln halte. „Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt“, sagte Kurz.

Video: Stadt Mannheim

Kurz äußerte Verständnis für diejenigen, denen die Öffnung nicht schnell genug geht. Es sei aber auch entscheidend, dass die jetzigen Schritte nicht zurückgenommen werden müssten. Entscheidend sei, eine „gute Balance“ zu finden, zwischen einem Geringhalten der Infektionsgeschwindigkeit und dem Begrenzen einer Schädigung von Wirtschaft und Zusammenleben.

Einen Dank richtete er an die Mannheimer. „Ihrer Mithilfe ist es zu verdanken, dass unsere bisherigen Maßnahmen erfolgreich waren. Lassen Sie uns diesen Weg fortsetzen!“, appellierte Kurz. „Halten Sie sich an die Regeln, tragen Sie Behelfsmasken, bleiben Sie zu Hause!“

