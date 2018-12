Neue Parkausweise beantragen

Die Bewohnerparkausweise 2018 laufen Ende Januar aus, darauf weist die Stadt hin. Bürger, die für ihre Fahrzeuge einen solchen Ausweis benötigen, sollten an die Verlängerung für das kommende Jahr denken. Inhaber von Bewohnerparkausweisen können bereits seit gut einem Monat ihre Ausweise für 2019 verlängern lassen. Die Stadt betont in ihrer Mitteilung, dass der Bewohnerparkausweis für 2018 noch bis zum 31. Januar 2019 gültig sei. Die Berechtigungen lassen sich auch per Internet von zu Hause aus beantragen oder verlängern. Auf der Seite www.mannheim.de/buerger-sein/bewohnerparken sind die Schritte zum Bewohnerparkausweis erklärt. Mit der einmaligen oder widerruflichen Einzugsermächtigung wird der Bewohnerparkausweis nach Hause zugesandt.

Wer persönlich zu den Bürgerdiensten möchte, dem rät die Stadt, einen Termin über die Behördenhotline 115 zu vereinbaren. red

