Neue Produkte aus virtueller Realität

Im Rahmen der Vortragsreihe „forum mannheim" werden Ulrich Trägner, Professor im Kompetenzzentrum Virtual Engineering der Hochschule Mannheim, und Jan-Gerd Hinrichs von John Deere Mannheim am Mittwoch, 14. März, um 18 Uhr in der Aula der Hochschule Mannheim (Gebäude C) zum Thema „Schneller, preiswerter, sicherer" die virtuelle Realität zur Unterstützung bei der digitalen Produktentwicklung vorstellen. Am Ende der Veranstaltung kann der Cave des Kompetenzzentrums Virtual Engineering Rhein-Neckar besucht werden. Der Eintritt ist frei. Die Vortragsreihe beschäftigt sich mit dem Thema „Virtuelle Realität – Herausforderungen und Chancen einer neuen Technologie".