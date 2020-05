Neue Quartiermanagerin beginnt im Juli

Der Verein Mannheimer Quartiermanagement hat sich neu aufgestellt. In zwei Quartieren werden neue Quartiermanagerinnen eingestellt. Die Nachfolge von Gabriel Höfle, dessen Aufbauarbeit für die Neckarstadt-West Vorsitzender Christian Hübel würdigte, wird Jennifer Yeboah antreten, die bisher das Quartiermanagement Herzogenried geleitet hat. In Rheinau wechselt Christiane Rudic vom Quartierbüro Rheinau in das neu eingerichtete Quartiermanagement.

Christian Hübel betonte bei der Mitgliederversammlung: „Ich wünsche mir, dass wir den Austausch zwischen den Mitgliedern weiter intensivieren – und gemeinsam die Quartiere voranbringen.“ Nur ein integrierter Gesamtblick auf die Herausforderung der jeweiligen Quartiere und eine gemeinsame Erarbeitung von Lösungsstrategien, bilde die Grundlage für „integriertes und verzahntes Handeln von Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft“. So wie es im Leitbild Mannheim 2030 „mit der Bürgerschaft erarbeitet und beschrieben“ worden sei, so Hübel.

Mit dem seit 1. Januar 2020 neu im Amt befindlichen Koordinator für das Quartiersmanagement, Tobias Vahlpahl, wurde auch der zentrale Ansprechpartner für die Quartiersmitarbeiter vorgestellt. Er sei erst seit fünf Monaten im Amt, „doch allein schon durch die Vernetzungstreffen und die aktuellen Aktionen zur Stabilisierung der Quartiere während der Corona-Pandemie, kommt es mir vor, als wäre ich schon ein Jahr hier“, so Vahlpahl. Sowohl im kurzfristigen Rückblick als auch in einer ausführlicheren Vorstellung wurde die Arbeit der Koordinierungsstelle Quartiermanagement im Fachbereich Demokratie und Strategie erläutert. Vahlpahl, der also vom Vorstand als Geschäftsführer des Mannheimer Quartiervereins bestellt worden ist, betonte die Wichtigkeit, die integrierte Ansätze für die zukünftige Quartierarbeit spielen werden. Nur ein koordiniertes und abgestimmtes Vorgehen, das die Besonderheiten der Mannheimer Stadtteile anerkennt und berücksichtigt, kann zu einer positiven Entwicklung führen.

Diese strategische Ausrichtung des Quartiermanagements zeige sich bereits in abgestimmten Strategiepapieren, gemeinsamen Kommunikationsplattformen und den Maßnahmen, die durch die Koordinierungsstelle im Rahmen der Corona-Pandemie eingeleitet worden seien. Dass zwischen den Mitgliedern des Vereins eine große Chance zu konstruktiver Zusammenarbeit liegt, zeige sich auch in der Diskussion um die Rolle von Quartierarbeit bei der Milderung von ungleichen Bildungschancen, die durch den erzwungenen Schulausfall während der Pandemie verstärkt werden. Auch hier wurden direkt Projekte angedacht und die Kooperation zwischen den Mitgliedern angeregt.

Einstimmig wurde zudem der Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) als neues Mitglied in den Trägerverein aufgenommen. Weiterhin gab es personelle Änderungen bei den Vertretungen der Vereine. Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband sitzt künftig Philip Gerber im Gremium und für den Verein Sicherheit in Mannheim (SiMA e.V.) Hans-Georg Schuhmacher.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020