Neue Rad-Behelfsrampe steht – Kritik bleibt

Nach Beschwerden von Nutzern hat die Stadt die Behelfsrampe für Fußgänger und Radfahrer an der Bove-ristraße ausgetauscht. Der Treppenturm ist jetzt länger und damit nicht mehr so steil. „Das sieht für mich nach einer nutzbaren Anlage aus – natürlich nicht barrierefrei, aber das ist ja später bei der fertigen Rampe der Fall“, urteilt Olaf Ebling, der tagtäglich das Bauwerk auf seinem Weg von der Innenstadt zur Arbeit nutzt. Die Schienen und der Sockelbereich seien nun mit Moosgummi als Rutschschutz ausgelegt, was vorher nicht der Fall gewesen sei, sagt der Gas- & Wasserinstallateur mit eigenem Handwerksbetrieb auf dem Waldhof.

Seit Ende September wird an der Boveristraße eine neue barrierefreie Fuß- und Radwegrampe gebaut. Für die Zeit der Bauarbeiten wurde vor drei Wochen zur Querung der Bahnschienen eine provisorische Ersatztreppe errichtet. Doch die Stufen waren so steil, dass Fahrradfahrer kaum rauf oder runter kamen. Hilfe suchend schalteten mehrere Verkehrsteilnehmer den Mängelmelder und die Mitarbeiter der Stadt ein.

Spiegel als Verbesserung

Trotzdem sei die ganze massive Beton-Konstruktion eine Fehlplanung, sagt Jutta Hagen, die den Weg über die Bahn ebenfalls gerne nutzt. Die riesige Stützmauer in der Mitte der zwei Schrägen (auf Ulmenweg-Seite) verhindere, dass man sehen könne, wer entgegenkomme. Deshalb schiebt Hagen ihr Rad lieber um die Ecke. „Hätten die Planer einfach ein normales Geländer angebracht, wäre die Übersicht gewährleistet.“ Der Fahrradclub ADFC habe damals schon vorgeschlagen, einen Spiegel anzubringen, erinnert sie sich. Das wurde, so Hagen, von der Stadt auch zugesagt. Der Spiegel fehle aber bis heute noch und müsse später auch auf der Boveri-Seite angebracht werden. Als „bürgerfern“ bezeichnet Martin Rapp das Vorgehen: Bei dem Turm sei ignoriert worden, dass dort Eltern mit Fahrradanhänger pendeln würden – was jetzt nicht mehr gehe (ebenso verzweifelt: Kinder mit kleinen Fahrrädern). Abenteuerlich sei zudem die Benutzung mit einem Kindersitz am Fahrrad.

