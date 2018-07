Neue Regeln in den Quadraten

Die Anzahl der Wettbüros soll begrenzt werden – die Stadt will per Bebauungsplan „steuernd eingreifen“. © Keiper

Weniger Wettbüros, weniger Holzkohle-Grillrestaurants und mehr Wohnungen in ungenutzten Gewerbeimmobilien – die Stadt will die Regeln des Zusammenlebens in den Quadraten neu und vor allem strenger fassen. Erreicht werden soll dies durch eine Änderung eines Bebauungsplanes, der vor rund 15 Jahren auf den Weg gebracht wurde.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats will

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3514 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.07.2018