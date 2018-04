Neue Regierung auf dem Prüfstand

Anzeige

Bei der Ernennung der Minister richtete Bundespräsident Walter Steinmeier mahnende Worte an das neue Kabinett: „Ein schlichter Neuaufguss des Alten werde nicht genügen.“ Aber ist die große Koalition wirklich änderungswillig und änderungsfähig? Welche Aussagen macht der Koalitionsvertrag zu arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Themen? Das fragt das Diakonische Werk in einer Ankündigung zur Diskussions- und Infoveranstaltung mit Wolfgang Katzmarek, Kreisvorsitzender der SPD-Mannheim, am 11. April um 19 Uhr in der Diakoniekirche Luther, Lutherstraße 2. Dabei wird auch gefragt, welche Erwartungen Erwerbslose an die neue Regierung und die Politik haben. Die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Vorhaben der großen Koalition stehen auf dem Prüfstand, schreibt die Diakonie. ena