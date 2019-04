Neue Sichtweisen auf die Arbeit

Im Community Art Center Mannheim in der Neckarstadt-West öffnet am Mittwoch, 1. Mai, um 14 Uhr eine Arbeitsagentur, die sich sechs Wochen lang mit dem Thema Arbeit in ganz besonderer Weise auseinandersetzt.

Das Künstlerduo illig&illig hat mit „HURRA! – Die Arbeit ist weg!?“ zehn verschiedene Handlungsräume konzipiert und raumbildende, begehbare Arbeitsräume aus Kartonagen errichtet, die neue Sichtweisen auf die Zukunft der Arbeitswelt anbieten. Im Dialog und in der Auseinandersetzung mit dem Kunstprojekt können Besucher laut Veranstalter die eigene Perspektive wechseln und einen Blick werfen in zukünftige Arbeitswelten als Vorschein des Möglichen.

Bis 6. Juni geöffnet

Die Installation des Künstlerduos illig&illig beschäftigt sich mit der Hoffnung und Furcht vor Veränderungen wie Flexibilisierung, Digitalisierung, Automatisierung und der Frage: Wie, wo und wie viel werden wir in Zukunft arbeiten?

Vom 1. Mai bis zum 6. Juni kann die Arbeitsagentur im Community Art Center Mannheim (Laurentiusstraße 16/Ecke Mittelstraße 17) jeweils donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr besucht werden. Es kann aber auch per Mail ein individueller Termin mit den Arbeitsagenten vereinbart werden: info@arbeitsagenten.de.

Am 9. und 16. Mai sowie zur Finissage am 6. Juni, jeweils um 19 Uhr, finden verschiedene „Arbeitsgespräche“ statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Das Projekt wird gefördert durch das Kulturförderprogramm Tor 4 der BASF „Warum wird eigentlich alles besser?“. Damit setzen sich 16 Projekte aus den Bereichen Musik, Tanz und Literatur bis hin zur bildenden Kunst auseinander. Sie sind Ergebnis des neuen Kulturförderprogramms, mit dem die BASF den Diskurs in der Metropolregion anregen möchte. Das Unternehmen schreibt eine gesellschaftlich relevante Fragestellung aus, zu der Institutionen Kunstprojekte einbringen können. Dafür stellt die BASF rund 500 000 Euro zur Verfügung.

Info: www.communityartcenter-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019