Neue Spielgeräte und Wegweiser

Mannheim.Die Forsythien blühen, setzen überall hellgelbe Farbtupfer in den Luisenpark. Ellen Oswald schöpft daraus viel Optimismus. „Das ist ein Indikator, dass die schlimmsten Fröste vorbei sind“, weiß die Gärtnerische Leiterin. Was sie mit ihren 30 Gärtnern, zwei Auszubildenden und den Kollegen anderer Abteilungen in der Winterpause alles verändert hat und was man beim Osterspaziergang entdecken kann, präsentiert sie mit Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch dieser Zeitung.

Mammutbäume: Vier große, alte Mammutbäume am Pinguingehege mussten gefällt werden – was viele Parkbesucher bedauerten. „Wir haben das nicht gerne gemacht, aber sie hatten den Nadelpilz, die Verkehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet, es musste sein“, bedauert Oswald. „Wir würden doch nie einen so großen Baum fällen, wenn wir nicht müssen“, ergänzt Költzsch. Aber die Bäume „leben“ indirekt im Park weiter. Rolf Bergmann, Forstwirtschaftsmeister im Gärtnerteam, hat sie zu Holzskulpturen und Sitzmöbeln verarbeitet.

Brunnen: Im Gegensatz zur Stadt, die wegen der Frosttage die Brunnen erst Mitte April in Betrieb nimmt, sprudeln ab Ostern alle Brunnen im Luisenpark – nur die „Tanzenden Steine“ nicht. Da muss erst ein Pumpenschaden repariert werden.