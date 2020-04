Neue Spuren führen zur Lenin-Büste

Anlässlich des 150. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt als Lenin, hatte der „MM“ berichtet, wie der Revolutionär als Bronzebüste in die Kunsthalle kam. Bekanntlich ist der bis heute in einem Mausoleum aufgebahrte Sowjetunion-Gründer von Mythen umwittert. Jetzt stellt sich heraus, dass der Weg der Lenin-Skulptur von Ost nach West ebenfalls mit einer Legende verwoben ist.

Vor 23 Jahren hat der langjährige kommunistische Stadtrat Walter Ebert dem damaligen Kunsthallenchef Manfred Fath das Angebot gemacht, die vom renommierten Bildhauer Fritz Cremer gestaltete Porträtbüste als Dauerleihe der DKP-Zentrale Mannheim zur Verfügung zu stellen. Und so wechselte der 13,8 Kilogramm schwere Kopf vom Parteibüro ins Museum. Von der Geschichte davor kündet der offizielle Skulptur-Vermerk: „Geschenk des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker“. Jetzt meldete sich Uwe Nebel, Sprecher der Mannheimer DKP, und klärte auf, wie es überhaupt dazu kam, dass Fritz Cremer die Lenin-Hommage 1970 fertigte. Denn: Initiiert wie finanziert, so Nebel, haben die Skulptur zum 100. Lenin-Geburtstag mehrere ehemalige Mannheimer, zwischenzeitlich Politgrößen in der DDR.

Großer Fördererkreis

Zu den Auftraggebern gehörte beispielsweise Verteidigungsminister Heinz Hoffmann, der einst bei den Motorenwerken Mannheim eine Lehre absolviert hatte, aber während der Nazizeit wegen seiner kommunistischen Gesinnung in die Sowjetunion emigriert war. Auch Paul Wandel, der ebenfalls in der Quadratstadt aufgewachsen war und als Maschinentechniker bei verschiedenen Betrieben gearbeitet hatte, ehe er als überzeugter Kommunist nach Moskau ging, hatte für die Büste plädiert. Als erster Minister für Volksbildung machte Wandel in der DDR Karriere – bis zum stellvertretenden Außenminister. Zum Fördererkreis gehörte außerdem Helene Berg, eine von hier stammende Schneiderin, die als Widerstandskämpferin (Deckname „Lene Neckar“) Nazi-Deutschland verlassen hatte, über Frankreich in die Sowjetunion ging und sich nach Kriegsende für ein Leben in der DDR entschied. Dort leitete sie später das Institut für Gesellschaftswissenschaften. Uwe Nebel geht davon aus, dass diese DDR-Funktionsträger die Lenin-Büste an die DKP-Zentrale Mannheim weitergaben, um so die Verbundenheit mit ihrer Heimatstadt zu bekunden.

„Wir haben alle Informationen in unsere Datenbank aufgenommen und werden die Objektbeschilderung anpassen“, sagt der für Skulpturen zuständige Kunsthallen-Kurator Sebastian Baden. Wie es zu dem Honecker-Hinweis gekommen ist, kann er nur spekulieren. „Vielleicht hat sich 1997 bei der Übergabe ein Missverständnis eingeschlichen.“ Egal, ob nun die Büste ein Geschenk des einstigen DDR-Staatsrates oder eine Kollektivgabe von DDR-Funktionsträgern mit Mannheimer Wurzeln ist: Im Schaudepot der Kunsthalle bildet Revolutionär Lenin mit Dichter Schiller und Maler Kokoschka ein ungewöhnliches Bronze-Trio, das Baden ganz bewusst „auch ein bisschen ironisch“ arrangiert hat.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.04.2020