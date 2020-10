Neue Straßennamen für wenige Tage

Der November-Rundbrief der Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd wirkt unaufgeregt. Als erste Neuigkeit wird darin die coronabedingte Absage des Weihnachtsmarktes vermerkt, erst danach die Diskussion zur Umbenennung der Straßen vor Ort. Doch der Eindruck der Ruhe täuscht. Der Streit über das Thema Straßen schwelt unter der Decke mächtig weiter, nachdem er in den zurückliegenden Wochen bereits nicht nur in Rheinau hohe Wellen schlug.

Rückblick: Im Sommer bringt die Verwaltung einen Beschlussantrag auf den Weg, drei Straßen in der alten Siedlung (Leutwein, Lüderitz, Nachtigal) und eine im Neubaugebiet (Hedin) umzubenennen. Gestützt auf ein Gutachten von Historikern der Universität Mainz beantragt sie, diesen Repräsentanten des Kolonialismus und Rassismus die Ehre zu entziehen, mit einem Straßennamen gewürdigt zu werden.

Bürger vor Ort werden aktiv

Im Oktober soll die Sache im Gemeinderat beschlossen werden, zuvor im September im Hauptausschuss nicht-öffentlich. Daraus wird nichts. Das Ganze sickert im Vorfeld durch, die Siedlergemeinschaft geht auf die Barrikaden, die Kommunalpolitik gerät unter Druck, der Oberbürgermeister vertagt das Thema. Wiedervorlage offen.

Zuvor, so ist zugesagt, soll die Einbindung der Bürger erfolgen, die im Vorfeld nicht einmal informiert wurden. Doch die Bürger binden sich selbst ein. Per Rundmail und Wurfzettel rufen sie zur Abstimmung auf. 930 mit Namen versehene Stimmzettel sind gültig. „96 Prozent votierten für die Beibehaltung der bisherigen Straßennamen“, teilt Siedler-Vorsitzender Hans Held mit. „Einige haben allerdings vermerkt: Gilt nicht für Hedin“, fügt er unter Hinweis auf den Antisemiten und Hitler-Verehrer hinzu, nach dem ein Weg im Neubaugebiet benannt ist.

Ungeachtet dessen wird die Umbenennung schon mal von Unbekannten vorweggenommen – wenn auch nur für wenige Tage. Als die Anwohner am 23. Oktober erwachen, finden sie ihre Straßen mit neuen Namen vor: Die Leutweinstraße ist nach den Herero benannt, der Bevölkerungsgruppe im damaligen Deutsch-Südwest, die Opfer eines Völkermordes wurde; die Nachtigalstraße heißt nun Maji-Maji-Straße – nach dem Aufstand in Deutsch-Ostafrika, der bis zu 300 000 Todesopfer forderte; und Lüderitz ist auf dem Straßenschild durch die Nama ersetzt, die im Südwesten Afrikas Opfer blutiger Unterdrückung waren.

Held informiert die Polizei, die jedoch wenig Handlungsmöglichkeit sieht: „Wir haben die Stadt verständigt“, sagt Polizeisprecher Klumpp. Straftatbestand? „Früher hätte man gesagt: Grober Unfug“. Da die Schilder unbeschädigt sind, werden keine Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten haben derzeit wahrlich Anderes zu tun.

Die politische Diskussion jedoch geht weiter. Allerdings haben Befürworter wie Gegner der Umbenennung das gleiche Problem: Auf Grund von Corona sind Veranstaltungen und ein direkter Dialog mit den Bürgern nicht zu machen. Die Befürworter würden gerne eine öffentliche Informationsveranstaltung mit dem Stadtarchiv und den Verfassern des Gutachtens abhalten. In Neckarau hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der sich in die Diskussion einbringen möchte: „Das ist ein Thema, das ganz Mannheim angeht“, sagt dessen Sprecherin, die Soziologin Gertrud Rettenmaier.

„Mir ist wichtig, dass wir mit den Menschen vor Ort in einen Dialog treten“, meint auch Rheinaus SPD-Stadtrat Thorsten Riehle: „Das ist zu Beginn von der Verwaltung leider versäumt worden“, gibt er zu. Allerdings ist für ihn persönlich klar: „Für mich ist es nicht denkbar, dass die Straßen ihre jetzigen Namen behalten.“ In der SPD-Fraktion habe man darüber aber noch nicht gesprochen, sagt ihr designierter Chef.

Die Grünen sind eindeutig für eine Umbenennung; von ihnen stammt die Initiative vom Sommer, die ihren Antrag aus dem 2009 anmahnte, der die ganze Sache ins Rollen brachte. Die CDU äußert sich inhaltlich nicht ablehnend, bemängelt jedoch die mangelnde Beteiligung der Bürger und fordert – wie aber alle anderen Parteien auch – für den Fall einer Umbenennung die Übernahme der Kosten für neue Ausweise und Ähnliches durch die Stadt.

Alfried Wieczorek, CDU-Landtagskandidat im Süden, antwortet auf Anfrage explizit nur als Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen: „Als historisch argumentierender Wissenschaftler würde das Differenzieren den Vorrang erhalten: Was haben sie sich zu Schulden kommen lassen?“, meint der Historiker zu Leutwein, Lüderitz und Nachtigal.

Diskussionen in vielen Städten

Das alles ist kein Mannheimer Thema. Überall wird derzeit über Straßennamen diskutiert. Bremen entschied sich für Zusatzinfos an den Straßenschildern. Über Lüderitz, immerhin Sohn der Hansestadt, heißt es dort: „...legte mit betrügerischem Landerwerb . . . die Grundlage für die spätere gewalttätige Kolonialherrschaft.“ 2017 beschloss Berlin die Umbenennung seiner Lüderitzstraße und des Nachtigalplatzes.

Auch in den afrikanischen Staaten selbst tut sich Einiges: Vor einem Jahr wurden in Windhuk, der Hauptstadt von Namibia, früher Deutsch-Südwest, 15 Straßen umbenannt. Darunter die Lüderitzstraße. Immer noch gibt es in Namibia jedoch eine Stadt, die den Namen von Lüderitz trägt. Anläufe zur Umbenennung gibt es aber auch hier seit langem.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020