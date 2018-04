Neue Torwache am Gefängnis für 9,5 Millionen Euro

Anzeige

Sicher und modern soll der neue Zugang zur Justizvollzugsanstalt (JVA) sein: Gestern ist der Neubau der Torwache an der JVA offiziell übergeben worden. „Für die neue Torwache haben wir 9,5 Millionen Euro investiert. Sie ist funktional und sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand. Damit haben wir sehr gute Voraussetzungen für einen effektiven und sicheren Betrieb geschaffen“, sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett . Der zweigeschossige Neubau entstand im südwestlichen Bereich der auch Café Landes genannten JVA an Stelle der bisherigen Werkhofzufahrt. Insgesamt sind sechs Arbeitsplätze in der Torwache untergebracht. Im Erdgeschoss befinden sich die Arbeitsplätze für die Besucherkontrolle, den Fahrverkehr sowie für die Sicherheitszentrale. Im Obergeschoss ist das Büro des Bereichsdienstleiters. red