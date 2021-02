Neue Verkehrsführung in den Quadraten: Start erst im Sommer

Mannheim.Die veränderte Verkehrsführung in der Innenstadt kommt später – frühestens ab August, wie Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) im Gespräch mit dieser Redaktion bestätigte. Hauptgrund für die Verschiebung des ursprünglich an Ostern vorgesehenen Starts der zunächst als Versuch auf zwölf Monate angelegten Unterbrechung des Durchgangsverkehrs in den Quadraten: Bis Ende Juli laufende Bauarbeiten

...