Neue „Wohnadresse Nummer eins“

Die Kamera schwenkt dann auf den Neckar, wo gerade ein Schiff vorbeifährt. Zudem sieht man die völlig freie Fläche zwischen den Berufsschulen und der Alten Feuerwache. Hier werde, verbunden durch einen Fußgängersteg, ein „Wohnpark“ entstehen, heißt es in dem Film, mit „Wohnen in allen Varianten, von der Sozialwohnung bis zum Penthouse.

Das Collini-Center wird von 1972 bis 1975 nach Plänen von Karl Schmucker im Auftrag der „Beratungsgesellschaft für Gewerbebau“ Hamburg errichtet – weshalb beim Richtfest neben der Mannheimer Flagge auch die der Hansestadt weht. Sie gehört zur Unternehmensgruppe „Neue Heimat“. Während der 95 Meter hohe Wohnturm aus Eigentumswohnungen besteht, die gut in Schuss sind, bezieht die Stadtverwaltung den zwölfgeschossigen Bürotrakt. Die Stadt investiert zu wenig Geld in die Bauunterhaltung. Seit Dezember 2012 ist das städtische Bürogebäude daher von einem Gerüst umgeben, schützen Planen und Gitter Passanten vor möglicherweise herabfallenden Teilen. Das kostet nach letzten Veröffentlichungen 75 000 Euro monatlich. Längst plant die Stadt, das Gebäude aufzugeben und ein neues Technisches Rathaus im Glücksteinquartier zu beziehen. Baubeginn soll in diesem Frühsommer sein, Fertigstellung vermutlich Mitte des Jahres 2020.

Im Vorgriff darauf ist das Stadtarchiv bereits jetzt ausgezogen. Es zählt auch nicht zu den Nutzern der ersten Stunde im Collini-Center. Vielmehr ist es lange im Rathaus E 5 und im Herschelbad in U 3 zu Hause. Doch da ist es zu eng, 1989 machen kleinere Wasserschäden in U 3 die Verlagerung von Archivgut in die Steubenstraße erforderlich. Der damals für das Archivwesen zuständige Bürgermeister Eckard Südmersen entscheidet Anfang 1990, freigewordene Flächen des Collini-Centers im 1. und 2. Obergeschoss des Bürotraktes für die Zwecke des Archivs zu nutzen.

„Der Umzug vollzog sich in Etappen: Die Büroräume, mit Ausnahme des Fotolabors und der Buchbinderei, die zunächst noch im Herschelbad verblieben, konnten im Laufe des Jahres 1991 bezogen werden; der Umzug von rund acht Kilometer Archivgut wurde von den Mitarbeitern in Eigenregie durchgeführt, wodurch er sich über ein Jahr hinzog“, blickt der heutige Direktor Ulrich Nieß auf die Geschehnisse in der Ära seines Vorgängers Jörg Schadt zurück. Erst zum 1. Juni 1992 öffnet wieder der Lesesaal. 1995 können dann auch die im Herschelbad verbliebenen beiden Mitarbeiter nachziehen sowie das Außenlager in der Steubenstraße aufgegeben werden.

Vorreiter für den Umzug

Als dann 2012/13 Wasser- sowie Fassadenschäden auch am Collini-Center auftreten, gibt es eine erneute Standortdiskussion. „Das Schreckensszenario des Stadtarchivs Köln mahnte zu einer schnellen Lösung für das Archiv“, so Nieß. Auf Architekt Andreas Schmucker geht die Idee zurück, den Ochsenpferchbunker aufzustocken und zu nutzen

„Das kam gewiss auch deshalb ins Spiel, weil darin bereits seit 2010 das digitalisierte Archivgut untergebracht wurde, um die beengten Kapazitäten im Collini-Center zu schonen“, so Nieß. 2014 macht der Gemeinderat den Weg frei für das Projekt. Nun ist das Stadtarchiv, jetzt Marchivum, Vorreiter für den Auszug der technischen Ämter des Collini-Centers.

