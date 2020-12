Neuen Bus für Kinder und Jugendliche übergeben

Petra Seidelmann übergibt Jan Sichau (Stadtjugendring) den Bus. © Stadt

Ob Zeltlager, Ferienfreizeiten oder andere Angebote – bei Jugendverbänden ist ein Kleinbus im Dauereinsatz. Auch der Stadtjugendring besitzt so einen Bus. Dieser war in die Jahre gekommen.

Die Idee für eine Neuanschaffung landete beim Beteiligungshaushalt im vergangenen Jahr auf Platz vier und wurde Ende 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Nach Corona-bedingten Produktions- und Lieferschwierigkeiten hat die Stadtverwaltung den neuen Bus nun an den Verein Stadtjugendring Mannheim übergeben. „Mit dem Fahrzeug können wir unsere Angebote weiterhin durchführen. Besonders in den Ferienzeiten ist ein eigener Bus unverzichtbar und gibt uns die nötige Flexibilität“, freut sich Jan Sichau, einer der beiden Vorsitzenden des Stadtjugendrings in einer Pressemitteilung.

Die Idee für einen Bus, der die Jugendarbeit unterstützt, wurde dabei auf die ersten Plätze gewählt. „Das zeigt, dass es den Mannheimern bei diesem Beteiligungsprojekt um die Förderung des Gemeinwohls geht“, betont Petra Seidelmann, Projektleiterin des Beteiligungshaushaltes. „Und dafür sind wir sehr dankbar, denn es zeigt die Wertschätzung für unsere Arbeit“, sagt Sichau. Andreas Lindemann war bei der Übergabe dabei. Der Mannheimer, selbst seit Jahren aktiv in der Jugendarbeit, hatte die Idee eingebracht.„Ich wollte, dass die Jugendarbeit auch zukünftig mit verlässlichen Rahmenbedingungen rechnen kann. Hoffentlich lässt die Corona-Situation es bald zu, dass der Bus zum Einsatz kommt“, sagt er. In der Vergangenheit sei der Bus im Durchschnitt 25 000 Kilometer im Jahr gefahren worden, so Sichau. Den Bus können neben den Jugendvereinen und -verbänden auch Jugendhäuser und -treffs, Schulen, Nachwuchsbands und weitere Akteuren nutzen.

Auch die anderen Siegerprojekte des Beteiligungshaushaltes werden umgesetzt: In den Sommerferien fanden kostenlose Schwimmkurse statt. Der Bau des Kletterturms startet im Frühjahr 2021. Weitere Informationen gibt es unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020