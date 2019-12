Neuer Becher im Stadion

Nicht nur Kalt-, sondern auch Heißgetränke können ab Samstag im Carl-Benz-Stadion aus einem umweltfreundlichen Mehrwegbecher getrunken werden. Wie der SV Waldhof am Donnerstag mitteilte, führt der Fußball-Drittligist die Neuerung für Kaffee zum Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (Anstoß 14 Uhr) ein. Bereits seit Juli bietet der Verein den Mehrwegbecher für Bier und Softgetränke an. Man wolle damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Mehrwegbecher wurden von den Fans sehr gut angenommen, und das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben als Verein eine Verantwortung, und dieser wollen wir Stück für Stück weiter gerecht werden“, sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. Und noch etwas gilt genauso für den Mehrwegbecher für Kaffee wie bei dem für Kaltgetränke: Beide können bei Heimspielen in Spendenboxen für gemeinnützige Projekte geworfen werden. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019