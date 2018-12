Neuer Blick aufs alte Kaufhaus

Mitarbeiter und Kunden kommen in der Engelhorn-Doku zu Wort. © Glöckner

„Die Mannheimer sprechen nur vom Engelhorn, nicht vom Kaufhaus Engelhorn“, sagt Filmautorin Andrea Trautvetter bei der Preview im Cinemaxx. Mannheimer verbinden demnach mit einem der ältesten familiengeführten Unternehmen weit mehr als nur einen Einkaufsbummel. Events wie die Schaufensterenthüllung zur Weihnachtszeit, die jedes Jahr zu einem Menschenauflauf führt, gehörten dazu. Im Hier und Jetzt gedreht zeigt die Dokumentation des SWR-Fernsehens, was Engelhorn einmal war – und vor allen Dingen, was es heute ist.

Im Film ist das Kaufhaus der Chronist der Geschichte der Menschen in der Stadt. Als Zeitzeugen erzählen Protagonisten, Stammkunden und Mitarbeitern, wie die 68er-Bewegung das Kaufhaus sah und was ein Einkaufsbummel im Vorkriegsmannheim bedeutete. Sehnsüchte, Erwartungen und Einstellungen der Menschen im Wandel der Trends, Normen und Wirtschaft werden so deutlich.

In den Goldenen Zwanzigern ließ man sich die Ware mit einem Maurice nach Hause liefern. Heute sind Marken für viele Kunden erschwinglich. Trotzdem behält sich Engelhorn vor, ein Hauch von Luxuskaufhaus zu sein. So zeigt sich die Familie Engelhorn bei der Organisation einer Gourmetparty in dem Gebäude, zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt ist Chef der fünf internen Restaurants.

Geschäftsidee besteht bis heute

Die Geschäftsidee von Kaufmann Georg Engelhorn und Schneider Adam Sturm bei der Gründung hält sich bis heute. Sie wollten mit industriell gefertigter, hochwertiger Konfektionsware den handgefertigten Maßanzug verdrängen, heißt es in der Doku. Man setze noch heute auf Qualität zu erschwinglichen Preisen sowie auf erstklassige Beratung. „Der Anzug ist seit jeher Erfolgsmodell“, spricht Verkäufer Dirk Fritz in die Kamera. Lieblingsstücke kauft man bei Engelhorn, erzählt Trautvetter im Filmgespräch. „Normale Dinge des täglichen Lebens kann man überall kaufen. Die Herkunft ist den meisten dabei egal“, sagt Fabian Engelhorn im Interview mit dem SWR: „Das Kaufhaus soll ein Place to bei sein beim Einkauf in der Stadt, mit Events und Überraschungen für Kunden.“

Der Film begleitet Mitarbeiter jeder Abteilung bei der Arbeit, lässt die Zuschauer dem Hausdetektiv, dem Marketingchef und dem Hausmeister über die Schulter schauen. Einblicke in die Abläufe des Online-Handels und das Netzwerk zu Zulieferern erhält der Zuschauer auch. Auch von seinen außergewöhnlichen Protagonisten, den Mitarbeitern bei Engelhorn, lebt die Doku. Anekdoten vom Kundenkontakt erzählen über die Aussprache englischer Begriffe in deutscher Lesart, durchmischt mit Kurpfälzer Dialekt, was hin und wieder zu Missverständnissen führe. Letztlich ist Engelhorn in der Doku auch ein Ort, wo sich das gesellschaftliche Leben abspielt und Zeit bleibt zum Plaudern.

