Mannheim.Er segelt gerne, ist in Hamburg geboren und in der Nähe des Regensburger Donauhafens aufgewachsen. „Ich fühlte mich schon immer dem Wasser eng verbunden“, sagt Uwe Köhn. Nun ist er in Mannheim vor Anker gegangen, hat als Chef der wichtigsten Mannheimer Wasserflächen sein Büro im zwölften Stock vom Haus Oberrhein mit Blick auf den Rhein bezogen. Als Nachfolger des pensionierten Roland Hörner

...