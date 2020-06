Neuer Kanal in Luzenberg

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH führt im Auftrag des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (EBS) Kanalarbeiten in der Sandhofer Straße durch. Die Arbeiten finden von Montag, 6. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 14. August, statt.

Daher wird ab Montag, 6. Juli, die Sandhofer Straße zwischen der Altrheinstraße und der Firma MWM für voraussichtlich sechs Wochen in Richtung Luzenberg gesperrt. Eine Umleitung über Altrhein- und Luzenbergstraße wird ausgeschildert.

Die Kanalarbeiten und die halbseitige Sperrung der Sandhofer Straße haben keine Auswirkungen auf die Stadtbahnlinie 3.

Die Nachtbusse der Linie 3 werden in Richtung Innenstadt dagegen ab der Haltestelle Altrheinstraße über die Altrhein- und Schienenstraße bis Waldhof Bahnhof umgeleitet. Von dort geht es über die Haltestelle Luzenberg auf dem regulären Weg zurück nach Sandhofen. Die Haltestelle Stolbergerstraße kann in Richtung Luzenberg von der Nachtbuslinie 3 nicht bedient werden. Die Haltestelle Untermühlaustraße entfällt in beiden Richtungen.

Die erste Fahrt ab Sandhofen (4.01 Uhr) startet drei Minuten früher in Richtung Waldhof Bahnhof. In Waldhof Bahnhof kann auf die Stadtbahnlinie 1 umgestiegen werden. has

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020