Neuer Kneipenchor trifft sich erstmals

Gemeinsam singen – und zwar ganz ohne Vereinsverpflichtungen, Konzerte oder geistliche Musik: Dafür steht der neue Mannheimer Kneipenchor. Heute Abend findet um 19 Uhr das Auftakttreffen im Eichbaum-Brauhaus in der Käfertaler Straße statt. Mitsänger, die gerne miteinander Pop- und Rocksongs auf Deutsch und Englisch anstimmen wollen, sind willkommen, teilen die Organisatoren mit. Dabei sei es ebenso wenig notwendig, Noten lesen zu können wie jeden Ton immer richtig zu treffen – ausschlaggebend sei allein der Spaß am Singen. Songs von Pharrell Williams und Queen stehen ebenso auf dem Programm wie Klaus Lage und die Toten Hosen: Geplant ist, den Kneipenchor mit Chorleiterin Katharina Hack einmal monatlich anzubieten, sich in lockerer Atmosphäre zu treffen und Hits zu intonieren – „gerne“, so heißt es weiter, können auch Vorschläge eingebracht werden, welche Lieder beim nächsten Treffen angestimmt werden sollen. Und für den gemütlichen Abschluss sei auch Zeit eingeplant. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019