Neuer Mut nach Schicksalsschlag

Offenes Lächeln, Dreitagebart und Auge fürs Detail: Dominik Münch arbeitet als Wimpernstylist im Kosmetikstudio seiner Freundin Julia. In der Schwetzingerstadt verdichtet und verlängert er gut gelaunt die Wimpern seiner Kundinnen. Noch vor zehn Jahren wurde er in den Medien als DSDS-Rüpel gehandelt. Was die wenigsten wissen: Den heute 34-Jährige, der in sich zu ruhen scheint, hat ein Schicksalsschlag völlig aus der Bahn geworfen.

2008 und 2009 nahm er an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Dort kam es zum Streitgespräch zwischen ihm und Jurychef Dieter Bohlen. „Der Clip wurde hoch und runter gespielt“, erinnert sich Münch. „Über Nacht war ich bekannt.“ Leute wollten Autogramme oder ein Foto mit ihm machen. Auftritte auf der Bühne und im Fernsehen folgten: Dominik Münch lebte seinen Traum. „Ich war sehr oft in Talkshows und konnte von meiner Musik leben“, sagt er. Nach zweieinhalb Jahren ebbte der Trubel um ihn ab. „Die Glitterwelt ist nicht real.“ Dann starb sein erst fünfjähriger Sohn an Knochenkrebs.

Als Münch, der von seiner damaligen Frau bereits getrennt war, von der Schwangerschaft erfährt, freut er sich. Er möchte dem Jungen ein guter Vater sein. Münch selbst ist ein Scheidungskind. Er wächst ab seinem zwölften Lebensjahr bei seinen Großeltern auf. Dort blüht der gebürtige Pfälzer auf. „Mein Opa hat mich immer zum Fußballtraining gefahren“, erzählt er. Münch spielte für den 1. FC Kaiserslautern und in der U 14-Nationalmannschaft. Eine Knieverletzung beendet die Chance auf eine Profikarriere. Münch besinnt sich auf seinen Gesang. Bereits in jungen Jahren schreibt er erste Texte. Es war sein inzwischen verstorbener Großvater, der ihn bestärkte, zu DSDS zu gehen.

Wenn er von seinem Kind spricht, wird der junge Mann mit der lockeren Art sentimental. Er erinnert sich gern daran, wie er Lenni auf den Schultern getragen hat oder mit ihm kuschelte. Streit mit seiner Ex-Frau führte dazu, dass der Kinderschutzbund intervenierte, obwohl beide das Sorgerecht hatten. Ihm wurde geraten, um das Wohl des Kindes wegen, sich für eine gewisse Zeit aus dem Leben seines Jungen zurückzuziehen. „Da habe ich einen großen Fehler begangen“, sagt Münch reumütig. Um sich abzulenken, geht er feiern und trinkt.

Zwei Jahre sieht er seinen Kleinen nicht. Dann bekommt er eine Nachricht von einer Freundin seiner Ex-Frau, dass etwas mit seinem Sohn sei. Schließlich erfährt er von der Mutter des gemeinsamen Kindes, dass Lenni nach gescheiterter Therapie nur noch wenige Wochen zu leben habe. Münch wusste bis dahin nicht einmal, dass sein Sohn krank war. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Er kann sich nicht von seinem Kind verabschieden, da Lenni nie bei Bewusstsein ist, wenn Münch ihn sehen darf. Als das Kind für immer einschläft, sieht der damals 28-Jährige keinen Sinn mehr im Leben. Eines Tages, als er in einem Club Alkohol getrunken hat, probiert er Kokain aus. „Drogen habe ich davor immer abgelehnt“, betont Münch. „Doch mir war alles egal.“

Von seiner Familie, bis auf seine Großeltern, fühlt er sich im Stich gelassen. Münch bekommt Panikattacken und Angstzustände, unter denen er bis heute leidet. Zweimal landet er wegen Drogen auf der Intensivstation. Zeitweise ist Münch Hartz-IV-Empfänger. „Ich war wie gelähmt. Man kommt mit einem Problem rein und mit 20 wieder raus.“ Trotzdem wurden die Abstände seines Drogenkonsums größer. Seit neun Monaten ist er mit seiner Freundin Julia glücklich. Sie hilft ihm, wieder Struktur in sein Leben zu bekommen. „Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Sie ist meine Nummer eins im Leben.“

Seit einem Jahr ohne Drogen

Münch bleibt mit ihrer Hilfe clean: Seit einem Jahr hat er keine Drogen mehr genommen und lebt gesund. Seine Freundin bringt ihn auch auf die Idee, Wimpernstylist zu werden. „Ich bin gelernter Friseur und ein kreativer Typ“, sagt Münch. Eine Arbeit, die ihm Spaß macht. Und auch Musik macht er wieder. „2020 ist es Zeit, wieder durchzustarten“, sagt er. Er hat einen Produzenten, aus Düsseldorf. Im Dezember erscheint seine Single „Letzter Brief“, ein emotionaler Song, in dem er Lenni all das mitteilt, was er ihm nicht mehr persönlich sagen konnte. „Ich denke jeden Tag an ihn“, sagt der 34-Jährige. „Mein Sohn im Himmel soll stolz auf mich sein.“

