Neuer Schiffseigner gesucht

Das Technoseum ist derzeit „aktiv auf der Suche nach einer anderen Trägerschaft“ für das Museumsschiff. Das hat Hartwig Lüdtke, der Direktor des Technoseums, dem „MM“ bestätigt. „Vielleicht findet sich ein Trägerverein oder eine private Initiative“, hofft er. Aber andere Museen oder das Marchivum wollen den alten Raddampfer nicht haben. Das größte Exponat des Museums ist seit einem Jahr nicht mehr für das Publikum zugänglich. Nach den Worten von Lüdtke darf er niemand mehr an Bord lassen, weil Liegegenehmigung und „Schiff-TÜV“ ausgelaufen seien. „Beides bekommen wir nur nach einer umfangreichen Sanierung, für die erhebliche Kosten entstehen“, so Lüdtke: „Dazu müssten wir eine Summe in die Hand nehmen, die wir nicht haben.“

Keine Verlegung zum Marchivum

Stattdessen habe man viele Alternativen geprüft. Aber andere Standorte in Mannheim, etwa im Hafen oder am Rhein, schieden aus. Eine Idee war, das Museumsschiff am nördlichen Neckarufer beim Marchivum auf ein Betonfundament zu setzen – wo dann das Marchivum die Betreuung übernimmt. Aber den 83 Meter langen Schaufelraddampfer mit seinen 588 Tonnen Verdrängung an Land zu hieven, wäre technisch enorm kompliziert und würde etliche Millionen Euro kosten. Zudem wäre er dann baurechtlich als Gebäude zu betrachten, wofür ganz andere Vorschriften gelten. „Das ist alles zu teuer und daher keine Option mehr“, erklärt der Direktor.

Er hat auch geprüft, das Schiff an andere Häuser abzugeben – das Technik-Museum Speyer war im Gespräch, das Museum der deutschen Binnenschifffahrt Duisburg und das Deutsche Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. „Da hat sich bisher nichts ergeben“, so Lüdtke.

In seinem Etat hat er 200 000 Euro an Rücklagen für fällige Arbeiten. Eine Generalsanierung würde nach Angaben von Lüdtke „mindestens zwei Millionen Euro“ kosten, wobei er sich auf einen Kostenvoranschlag der Werft in Speyer beruft. Ein Sachverständiger, der das Angebot geprüft hat, fürchte „tendenziell noch höhere Kosten“ und verweise auf „zahlreiche Unwägbarkeiten“. Das aus seinem Etat zu finanzieren, sei „unvorstellbar“, so Lüdtke.

„Unsinn“, schimpft Bloomaul Rolf Götz. Der Unternehmer, der Binnenschifffahrt selbst eng verbunden, hält die Zahl von zwei Millionen Euro für „viel zu hoch und bewusst utopisch, dass man einen Vorwand hat, das Schiff nicht zu erhalten“. Um seine Behauptung zu untermauern, hat er auf eigene Kosten von einem öffentlich anerkannten Schiffbausachverständigen ein Gutachten anfertigen lassen. Der bezeichnete das Schiff als „ungepflegt, zum Teil zugemüllt“. Für die „schifffahrtsübliche Beseitigung von Schäden und Pflege des Erscheinungsbildes für einen angemessenen Weiterbetrieb“, lediglich ohne elektrische Anlagen und Gastronomie, rechnet er mit 264 000 bis 300 000 Euro. Dafür reichten zehn Tage auf einer Werft.

Dem widerspricht Lüdtke. „Das ist nur eine Minimalversion mit der Reparatur von ein paar Schadstellen, da wäre nur kurzfristig etwas gewonnen.“ Wenn man etwas macht, müsse es eine „Generalsanierung für die nächsten 20 Jahre“ sein. Nun hat der Stiftungsrat beschlossen, dass ein Gutachter beide Versionen vergleichen und bis zur Sitzung im Mai einen Vorschlag machen soll.

Initiative im Gemeinderat

Bis dahin hält sich die Stadt bedeckt. „Das Gutachten warten wir ab“, so ein Sprecher. Allerdings kommt Druck aus dem Gemeinderat. Stadträtin Helen Heberer (SPD) hat eine fraktionsübergreifende Initiative aus SPD, CDU, FDP und ML formiert, die Erhalt und Wiedereröffnung des Museumsschiffs fordert.

Götz hat angeboten, die Farbe für den Anstrich zu sponsern – und der Mannheimer Schifffahrtsverein würde ehrenamtliche Helfer stellen. „Es kann und darf nicht sein, dass das jahrzehntelange Engagement und der Einsatz von damals rund zwei Millionen D-Mark Spenden- und Fördergeldern sowie eingebrachter Arbeitskraft im Nichts verpuffen“, schimpft Vorsitzender Thomas Hartmann. Sein Verein kämpfte einst und jetzt weiter für den Erhalt des Museumsschiffs, des ganzen Museumsufers und eine moderne Darstellung der wichtigen Geschichte der Binnenschifffahrt. Ideell und logistisch werde man sich gerne engagieren. „Eine eigene Trägerschaft kommt für uns aber nicht infrage“, stellt er klar und fordert: „Stadt und Region sollten die Erinnerung an das, was sie ursprünglich groß gemacht hat – an den Lebensquell dieser Gemeinschaft – etwas Wert sein.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019