Neuer Transporter dank vieler Spender

Sie brauchen ihn bei Großeinsätzen, für die Jugendarbeit oder Fahrten zu Lehrgängen: einen Mannschaftstransportwagen. Über seine Helfervereinigung, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, hat der Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) nun ein solches Fahrzeug neu beschafft. Die beiden Dekane Karl Jung (katholisch) und Ralph Hartmann (evangelisch) segneten den Kleinbus „und alle Menschen, die damit unterwegs sind, um anderen Menschen zu helfen“, wie sie sagten. „Die Beschaffung wäre aber nicht gegangen ohne Großspender“, so Hilmar Dudziak, der Vorsitzende der Helfervereinigung, dankbar. Dabei kam die größte Unterstützung von „Cents for Help“, einer Initiative von Bosch. Hier spenden die Mitarbeiter die Cents hinter der Kommastelle, und Bosch gibt nochmals den gleichen Betrag dazu. Weitere Zuschüsse zahlten das Projekt Freiraum (Krempelmarktkomitee), die VR Bank Rhein Neckar sowie Pfitzenmeier. Pfitzenmeier bedankte sich damit für den großen Unwettereinsatz des THW beim Neubau am Neuostheimer Flugplatz. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019