Neuer Transporter für die Mannheimer Tafel

Jede soziale Bewegung braucht einen Motor – ein nagelneuer Mercedes-Benz Sprinter mit Kühlkoffer sorgt künftig bei der Tafel Mannheim für mehr Mobilität. Das Fahrzeug wurde im Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzentrum im Beisein von Sonja Wawszczak von der Tafel Mannheim, Niels Rathsmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Enterprise Rent-A-Car in Deutschland, sowie Volker Eggeling, Verkaufsleiter Mercedes-Benz Transporter Mannheim, übergeben.

Mit über 900 Transporter-Neufahrzeugen habe die Marke mit dem Stern die Tafeln in den vergangenen 20 Jahren unterstützt. Mercedes-Benz übernehme bis zur Hälfte des Fahrzeuglistenpreises. Die andere Hälfte wurde in diesem Fall durch eine globale Initiative der gemeinnützigen Stiftung von Enterprise Rent-A-Car finanziert.

„Seit der Gründung unseres Unternehmens ist das Engagement in den Nachbarschaften und Gemeinden, in denen wir tätig sind, zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Daher freuen wir uns sehr, gemeinsam mit Mercedes-Benz diesen neuen Transporter an die Tafeln Mannheim zu spenden.

Das Ziel der Tafeln ist es, eine wichtige Brücke zwischen Überangebot und Mangel zu schlagen. Deshalb werden überflüssige und qualitativ einwandfreie Lebensmittel gesammelt und an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen verteilt. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019