Neues Buch widmet sich dem Sterben

Woran sind die Mannheimer früher gestorben? Diese Frage beantwortet das neue Buch „Mannheimer Pathologie im Wandel der Zeit“ vom Marchivum, das dort morgen, 18. Juli, um 18 Uhr vorgestellt wird. Es basiert auf einer Dissertation von Julia Stifter, die mehr als 34 000 Mannheimer Obduktionsberichte des Pathologischen Instituts an den Städtischen Krankenanstalten beziehungsweise dem späteren Klinikum von 1902 bis Beginn des 21. Jahrhunderts ausgewertet hat. Sie analysiert diese vor dem allgemeinen stadt- und medizingeschichtlichen Hintergrund und dem Einfluss (lokal-) historischer Ereignisse. So zeigt Stifter in ihrem Buch auf, wie sich die Auswirkungen der beiden Weltkriege, das Oppauer Explosionsunglück 1921 oder die große Bedeutung des Einsatzes von Antibiotika in den Obduktionsbüchern niederschlagen. Auch kleine Kuriositäten wie das Zahnbürstchen im Darm eines 31-Jährigen bringt die Auswertung ans Licht. Die Autorin präsentiert mit Anja Gillen vom Marchivum die deutschlandweit einzigartige Publikation im Friedrich-Walter-Saal des neuen Archivdomizils, dem früheren Ochsenpferchbunker. pwr