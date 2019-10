Neues Bürgerportal läuft wieder

Das neue Bürgerportal der Stadtverwaltung ist nach einem zwischenzeitlichen Defekt wieder freigeschaltet. Das gab das Rathaus am Montag in einer Mitteilung bekannt. Mit dem vor einer Woche online gegangenen Portal bietet die Stadt den Mannheimern weitere Dienstleistungen an und erspart ihnen damit einige Behördengänge. Auf der städtischen Homepage können demnach verschiedene Verwaltungsvorgänge bequem per Mausklick online und 24 Stunden am Tag abgerufen werden.

Technische Probleme

„Dass das Angebot, das Teil der Digitalisierungsstrategie der Stadt Mannheim ist, gut angenommen wird, zeigen erste Zahlen“, teilte die Verwaltung mit. „Seit Inbetriebnahme des neuen Bürgerportals wurden 62 Urkunden und 29 Bewohnerparkausweise erfolgreich bestellt und bezahlt“, erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht, in dessen Zuständigkeitsbereich die Informationstechnologie der Stadt Mannheim liegt. Am Wochenende war es kurzzeitig zu technischen Problemen gekommen (wir berichteten). Diese wurden jedoch am Montagmorgen von den IT-Spezialisten der Stadt behoben, wie die Verwaltung mitteilte.

Mit dem neuen Portal ist es möglich, etwa Geburts- oder Heiratsurkunden zu bestellen und zu bezahlen, Bewohnerparkausweise zu beantragen, die städtische Gewerbeauskunft zu nutzen oder Schwimmkurse zu buchen. Ab Dezember kann auch der Familienpass über das Portal bestellt werden. red/jor

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019