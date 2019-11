Neues Dach für die Seebühne

Das verschmutzte und oft geflickte Dach wird erneuert. © Proßwitz

Die Seebühne im Luisenpark wird bis zur Bundesgartenschau „so auf Vordermann gebracht, dass sie sich sehen lassen kann“. Das kündigt Joachim Költzsch, der Geschäftsführer der Stadtparks, an. Das bedeute, dass „auf jeden Fall“ das Dach erneuert werde. Zudem prüfe man Investitionen in die Lichttechnik, in die Wege und die Sitzreihen.

„Ein großer Umbau oder eine komplette Überdachung

...