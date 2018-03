Neues Duo an der Spitze von ver.di

Anzeige

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Rhein-Neckar hat eine neue Spitze. Die Geschäftsführung haben jetzt Marianne Kugler-Wendt und Jürgen Lippl übernommen. Die beiden folgen auf Katja Udluft, die sich nach längerer Krankheit entschieden habe, beruflich kürzer zu treten. Ver.di setzt damit auf eine interne Lösung: Kugler-Wendt ist bereits seit über 20 Jahren Geschäftsführerin des Bezirks Heilbronn-Neckar-Franken. Den Bezirk Rhein-Neckar übernimmt die 63-Jährige jetzt zusätzlich.

Neu eingeführt wird dafür die stellvertretende Geschäftsführung. Der gelernte Krankenpfleger Jürgen Lippl arbeitet seit zehn Jahren hauptamtlich für die Gewerkschaft, er ist ab sofort der zweite Mann hinter der Chefin Kugler-Wendt und komplett für den Bezirk Rhein-Neckar zuständig.

Die beiden erwartet in den kommenden Wochen und Monaten Arbeit in gleich mehreren Tarifrunden. Einmal die aktuelle Auseinandersetzung bei der Post, zudem die Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen in den Universitätskliniken im Land – hier geht es nicht vorrangig um die Bezahlung, ver.di will das Land als Arbeitgeber per Tarifvertrag dazu verpflichten, die Häuser personell besser auszustatten.