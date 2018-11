Neues Format für Krimivorstellung

Viele Jahrzehnte hat das Klaus Gümpel gemacht, der als kundigster Krimispezialist der Region bis 2006 die – mittlerweile geschlossene – Krimi-Buchhandlung „Tatort“ in Q 4 führte. Nun gibt es am Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr die traditionelle vorweihnachtliche Krimivorstellung in neuem Format und mit einem neuen Team. Die beiden Krimiautoren Manfred Krämer und Iris Welling sowie Verlegerin Barbara Waldkirch werden in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch in Feudenheim in der Hauptstraße einen Überblick über ihre aktuellen Krimi-Favoriten geben – von schräg bis blutrünstig oder psychologisch morbid. Dazu gibt es eine kleine Überraschungslesung von Iris Welling. Der Eintritt ist frei. pwr

