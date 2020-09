Neues Hauptquartier: Buga-Gesellschaft zieht in Spinelli ein

Mit über 100 Kartons zogen die derzeit 25 Mitarbeiter der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft am Wochenende aus ihren bisherigen Büros im Stadthaus N 1 und in E 3 ins Gebäude 1585 der ehemaligen Spinelli-Kaserne nach Feudenheim um, wo die Gartenschau 2023 stattfinden soll. Die ersten Kartons, so Buga-Sprecherin Tanja Binder, waren schon im Juli gepackt worden. Schreibtische, Stühle, ein DIN-A-0-Plotter, ein großformatiger Kartenschneidetisch, Computer und Aktenordner folgten am Samstag auf die zwei Etagen des von der GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft renovierten, Ende der 1930er Jahre errichteten Gebäudes. Der Bau war bis 2011 für Verwaltungszwecke von den amerikanischen Streitkräften genutzt worden und stand seit dem Truppenabzug 2011 leer. Die Buga verfügt dort jetzt über 25 Räume – vom Einzelzimmer bis zum Großraumbüro – auf einer Nutzfläche von rund 1300 Quadratmetern. Der Platz wird dringend benötigt, da die Belegschaft der Buga GmbH bis 2023 auf mehr als 70 Personen anwachsen soll.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020