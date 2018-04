Neues Hotel für die Breite Straße

Anzeige

Das Gelände des ehemaligen Kaufhauses Woolworth in T 1 soll bis 2020 neu bebaut werden – mit einem Hotel. Die Kaufhauskette war im Oktober wenige Meter weiter südlich in das ehemalige Decathlon-Gebäude gezogen. Seither stand der Flachbau, kurzfristig nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und noch eine der wenigen Weltkriegs-Narben direkt in der Innenstadt, leer. Er soll abgerissen werden und Platz für das erste Premier Inn in Mannheim machen. Die britische Hotelkette hat das Areal gekauft, wie sie gestern mitteilte. „Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart“, hieß es. Man bereite Termine „zur Absprache der zukünftigen Bebauung mit der Stadt“ vor und habe das „Ziel, das Hotel städtebaulich und architektonisch bestens ins bestehende Stadtbild zu integrieren“.

Nach Ansicht der Hotelkette ist die Breite Straße ein „Top-Standort“, so Chris-Norman Sauer, Head of Acquisitions. Angaben zu Zimmerzahl und Größe des Hauses wurden nicht gemacht. In der Breiten Straße gibt es bisher nur ein Hotel, das „Luxa“ in U 1, in den Quadraten selbst noch das „Mercure“ in F 7, das „Wyndham“ in F 4 sowie das „Radisson Blue“ in Q 7. Allerdings sind rings um die Quadrate zahlreiche Hotels, gerade in der Oststadt. Während Mannheim lange Nachholbedarf an Hotelzimmern hatte, gibt es nach Ansicht von Branchenkennern inzwischen angesichts vieler Neubauten ein Überangebot. pwr