Neues im Gemeinderat

Der Gemeinderat bleibt in Bewegung: Nachdem in der vergangenen Woche bereits zwei Stadträte ihren Austritt angekündigt haben, schließen sich jetzt zwei andere Stadträte innerhalb des Gremiums zusammen: Die beiden Einzelstadträte Helmut Lambert (Bild oben) und Wolfgang Taubert (Bild unten) bilden künftig gemeinsam die Gruppierung Mittelstand für Mannheim (MfM).

Für die Liste MfM war Wolfgang Taubert bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 in den Gemeinderat gewählt worden. Er schloss sich aber zwischenzeitlich der Fraktion der Freien Wähler/Mannheimer Liste an. Diese Fraktion verließ er in der vergangenen Woche.

Helmut Lambert war 2014 für die AfD gewählt worden – allerdings handelte es sich dabei noch um die „alte“ AfD unter Bernd Lucke. Kurz nach ihrer Wahl traten alle vier gewählten AfD-Stadträte aus der Partei aus, drei schlossen sich zu einer Gruppierung zusammen, Helmut Lambert blieb Einzelstadtrat. Die beiden Politiker kündigen an, „solide, bedarfsorientierte Haushalte und bemerkbare Schuldenrückführungen“ anzustreben. Als „Vereinigung der bürgerlichen Mitte“ seien sie liberal und bodenständig. bro (Bilder: Tauber/Lambert)