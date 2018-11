Das hat gedauert. Wenn alles läuft wie geplant, bekommt Mannheim 2022 eine neue Stadtbibliothek. Nach rund 20 Jahren Debatte. Schon im Jahr 2003 hat eine überparteiliche Arbeitsgruppe vorgeschlagen, dass alle Bücherei-Teile in der Innenstadt unter ein Dach ziehen sollen, am besten in einen Neubau, um für Besucher attraktiver zu werden. Doch die Zeit war lange nicht reif für diese Entscheidung.

Viele Steine lagen im Weg: Der Stadt ging das Geld aus, an große Investitionen war da nicht zu denken. Dann die Frage nach dem Standort, die weniger mit der Bibliothek selbst zu tun hatte als mit dem Wunsch, die Neckarstadt durch eine Bildungseinrichtung zu stärken. Jetzt haben mehrere Punkte zu einer Entscheidung geführt: Die Situation im Stadthaus, wo große Teile der Bibliothek zuhause sind, wird immer schwieriger, der Druck dadurch größer. Und die Stadt hat derzeit Einnahmen wie lange nicht. Vor diesem Hintergrund gelang es sogar, die Standortfrage pragmatisch zu lösen.

Der geplante Neubau in N 2 bietet jetzt viele Chancen: Natürlich für die Stadtbibliothek, die endlich eine zentrale, einladende und moderne Heimat bekommt. Aber auch für das gesamte Quadrat um den derzeit tristen Dalbergplatz. Und für das Stadthaus: Wenn die Bibliothek hier auszieht, kann es kein „Weiter-so“ mehr geben, dann muss die Stadt ein neues Kapitel für das Quartier und das zentrale Gebäude am Paradeplatz aufschlagen. Auch hier ist die Zeit reif.

