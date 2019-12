Neues Konzept fürs Filmfestival

Doppelt so viel Geld wie bisher will die Stadt für das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg ausgeben. „Damit werden wir das Festival organisatorisch und inhaltlich völlig neu aufstellen“, kündigt Kulturbürgermeister Michael Grötsch an. Den Beschluss dazu soll der Gemeinderat bei den Etatberatungen nächste Woche fassen, aber bei der nichtöffentlichen Vorberatung im Kulturausschuss

...