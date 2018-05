„Neues Quadrat - nur in Form eines Ikosaeders“

Anzeige

Finanzielle Unterstützung gibt es keine. Für Rokvic ist das aber kein Problem:„Mit Geld könnte ich auch recht wenig anfangen.“ Dem Projekt fehle Struktur und noch immer die bahnbrechende Konstruktion. „Es muss schließlich schnell auf- und wieder abbaubar sein“, sagt Rokvic. „Das sind Menschen, die quasi immer auf der Flucht sind. Sie können nicht in den angebotenen Unterkünften übernachten, weil sie zum Beispiel traumatisiert sind.“ Mit dem Ikosaeder soll den Menschen trotzdem die Möglichkeit geboten werden, täglich ihre Nachtlager zu wechseln, sie immer wieder an unterschiedlichen Orten aufzuschlagen - Privatsphäre zu haben.

„Es muss also auch leicht zu transportieren sein“, so Rokvic. „Und deswegen ist es auch so wunderbar, dass ich an dem Programm teilnehme.“ Weil sie durch vielen Coachings und dem deutschlandweiten Netzwerk von Kreativen und Unterstützern so viel dazulernt. „Mir wurden bereits zwei Trainer zugewiesen, die sich direkt mit meiner Idee beschäftigen und über das Jahr hinweg mit mir daran arbeiten.“

Stadt sieht die Idee kritisch

Die städtische Einrichtung für Wohnungslosenhilfe lehnt die Idee hingegen ab. Schon im Februar sprach sich der Leiter Hubert Ogon dagegen aus. Es könne nicht das gesellschaftliche Ziel sein, Menschen in solchen Boxen zu versorgen, sagte er damals dieser Zeitung. Ogons Stellvertreter Michael Schäfer bestätigt diese Aussage auf Anfrage: „Wir haben andere Betreuungsangebote für Obdachlose. Außerdem hat das auch ordnungsrechtliche Gründe.“ Mit solchen Iglus verhalte es sich nämlich wie mit einem Zelt: Wildcampen ist im städtischen Bereich nicht gestattet. „Wir halten außerdem nichts von solchen Kleinsthütten - das Ziel ist doch, den Menschen wieder eine Wohnung zu vermitteln. Und für jene, die nicht in unseren Notunterkünften übernachten können, finden wir individuelle Lösungen.“

Davon spricht Romana Rokvic, wenn sie sagt, es hake an der Duldung. „Deswegen möchte ich mich nicht auf eine bestimmte Kommune festlegen.“ Mannheim sei zwar der Ort der Entstehung, jedoch will die Konzeptkünstlerin landes- oder sogar deutschlandweit agieren. „Wichtig ist jetzt aber erst einmal, Struktur in das Produkt zu bringen und vor allem herauszufinden wo und wie wir produzieren werden.“

