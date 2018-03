Neues Quartier füllt sich nach und nach

Das Glücksteinquartier auf dem Lindenhof. © Tröster

Mannheim.Das Glücksteinquartier nimmt Formen an – zur Zeit mit großer Geschwindigkeit. Demnächst, so kündigte Wolfgang Miodek, stellvertretender Leiter des Rathaus-Fachbereichs Wirtschaftsförderung, auf Nachfrage dieser Zeitung an, werden gleich mehrere große Kräne aufgebaut: Das Büro- und Hotelgebäude „Projekt Nr. 1“, ein 15-geschossiger Turm mit einem sechs Etagen hohen Sockelbau, wird nach Plänen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4253 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018