Neues Sofa – und ein großer Adventskranz

Anzeige

„Sie putzt jeden Tag die Wohnung.“ Jakob Stembergs freche Antwort auf die Frage, ob seiner Mutter Elisa das Thema Wohnen wichtig ist. Sie und ihre vier Kinder strahlen, als ihr Volker Peeck vom gleichnamigen Möbelgeschäft einen Gutschein im Wert von 1000 Euro überreicht.

Den haben sich die Stembergs redlich verdient – haben sie doch jede Woche die Serie „Wohnen“ dieser Zeitung gelesen und fleißig am Buchstabenrätsel teilgenommen. Gerade mit einer großen Familie ist Elisa Stemberg das Thema besonders wichtig. Mit Kindern verändere sich die Wohnung schließlich immer wieder aufs Neue. Für die Mutter, den Vater und die vier Nachkömmlinge ist jetzt schon klar: „Wir kaufen uns davon ein neues Sofa.“

Ein Preis geht nach Einhausen

Auch Familie Häbe ist glücklich. „Wir haben ein Haus mit Garten – der Gewinn passt also perfekt zu uns“, erklärt Mutter Heike, die den Bergsträßer Anzeiger in Einhausen bezieht. Mit ihrem Mann Harald und Tochter Elena hält sie sich im Sommer gerne im Garten auf, grillt oder pflanzt Blumen. Der Gutschein beim Gartencenter Beier – ebenfalls im Wert von 1000 Euro – wird den Häbes jedoch nicht bloß jede Menge schöne Gewächse bescheren. „Ich will mir meinen Traum erfüllen und endlich so einen richtig großen, tollen Adventskranz kaufen. Dafür hebe ich mir extra etwas auf.“ „Da werden sie ganz sicher etwas Schönes finden“, lacht Andreas Beier und überreicht ihr den Gutschein.