Neues Wandgemälde in der Neckarstadt-West

Knallbunte Farben, Formen wie bei Picasso und Miró, ein Fahrrad und drei Menschen mit Instrumenten sind zu sehen: Das neue großformatige Wandbild der Reihe „Stadt. Wand. Kunst“ in der Heustraße 13 in der Neckarstadt-West zieht die Blicke der Passanten an. Gesprüht wurde es in rund 25 Stunden von Ruben Sanchez, der dabei Kontakt mit den Bewohnern hatte - allerdings meist nur per Zeichensprache:

