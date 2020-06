Neuigkeiten zu Corona auf Türkisch

Im Morgenweb gibt es bilinguale Corona-Neuigkeiten. © Screenshot

In zwei Wohnungen in den Quadraten entsteht seit Beginn der Corona-Krise ein besonderer Service für Mannheim: Die Redakteurinnen Lea Seethaler und Miray Caliskan bereiten seit dem 19. März 2020 die wichtigsten Entscheidungen und Informationen rund um Covid-19 in türkischer Sprache auf – um die größte in Mannheim lebende Gruppe mit Migrationshintergrund zu erreichen.

Mit dem deutsch-türkischen Service ermöglicht der „Mannheimer Morgen“ diesen Menschen der Zugang zu wichtigen politischen Entscheidungen, zu medizinischen Empfehlungen oder zu wirtschaftlichen Folgen erleichtert. Mitmenschen erhalten den gleichen Wissensstand, ohne großen Aufwand. Mitunter teilen unsere türkischen Leser die Beiträge in den sozialen Medien, geben die Inhalte an Freunde und Familie weiter und tragen damit zu unserem Ansatz bei.

Hätten wir in der Redaktion die Synergien gehabt, all die Nachrichten auch auf Polnisch, Koreanisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Afrikanisch oder einer anderen Sprache zu veröffentlichen – hätten wir auch das getan. Die Pandemie war und ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Virus kennt keine kulturellen und sprachlichen Barrieren. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Krise zu bewältigen.

Zur Praxis: Seethaler und Caliskan sammeln täglich die wichtigsten Infos zum Virus und seinen Auswirkungen aus allen Bereichen der Zeitung von Politik über das Lokale bis zu Sport und Kultur. Dann sprechen sich die Redakteurinnen ab, Seethaler übernimmt die deutsche und Caliskan die türkische Zusammenfassung. Im Mittelpunkt des Angebots steht die türkische Gemeinschaft und die Frage, welche Themen sie interessieren könnte. Zu Beginn wurden die deutsch-türkischen Nachrichten täglich auf www.morgenweb.de veröffentlicht, seit einigen Wochen geschieht das einmal die Woche – weil sich zu Beginn der Pandemie die Nachrichtenlage teilweise noch stündlich geändert hat.

Lea Seethaler / Miray Caliskan

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020