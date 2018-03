Anzeige

Mannheim.Neunmal haben Fahrradkorb-Diebe am Montag in Mannheim wieder zugeschlagen – ein mutmaßlicher Täter konnte festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, scheiterten die Diebe zweimal, in sieben Fällen gelang es ihnen Geldbeutel oder Handys zu stehlen. Die Straftaten fanden hauptsächlich zwischen 14 Uhr und 19 Uhr in der Innenstadt, auf dem Lindenhof, in Wohlgelegen und in der Neckarstadt statt. Die Einzelschäden betragen zwischen knapp unter 100 Euro und 400 Euro.

Eine 81-jährige Radfahrerin hatte ihre Handtasche in der Neckarstadt mit einem Fahrradschloss gesichert, sodass die Täter von ihrem Vorhaben absahen. Eine 28-Jährige bemerkte den Diebstahl ihrer Tasche im Bereich Mannheim-Lindenhof gerade noch rechtzeitig. Im Bereich Lindenhof gelang es einer Frau und zwei Zeugen einen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen den nach Polizeiangaben Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft ermittelt nun das Haus des Jugendrechts.

In den anderen Fällen gibt es zum Teil nur vage Beschreibungen auf ein mögliches, nordafrikanisches Aussehen jugendlicher Täter oder überhaupt keine Hinweise.