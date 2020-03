Neun neue Infektionen in Mannheim - Friedrichsfeldschule betroffen

Mannheim.Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Mannheim ist am heutigen Samstag um neun Fälle auf insgesamt 37 angestiegen. Diese Zahl des Gesundheitsamtes meldete die Stadt Mannheim am Abend. Alle Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es weiter in der Mitteilung.

Einer der Infizierten ist an der Friedrichsfeldschule beschäftigt. Die Schule bleibt aus organisatorischen Gründen bereits ab Montag geschlossen; alle anderen Schulen in Mannheim ziehen wie vom Kultusministerium angeordnet am Dienstag nach.

Deutlicher Anstieg in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg stieg die Zahl der bestätigten Infizierten mit 258 neuen Covid-19-Fällen. Es handelt sich nun um insgesamt 827 Infektionen mit dem Coronavirus im Land.