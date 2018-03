Neunköpfiger Fanclub als Unterstützung

Anzeige

Die Jury – Lukas Braunweiler, Schüler des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums, die Bibliothekarinnen Elisabeth Weingärtner (Schönau) und Cordula Kiel (Sandhofen) sowie die Vorlesepatinnen Marianne Volz und Barbara Kretschmer – bekommt in der ersten Runde Texte zu hören, die die jungen Teilnehmer selbst ausgewählt haben.

Wer von Bibliotheksleiter Norbert Kugel aufgerufen wird, setzt sich an einen Schultisch und legt mit einer kurzen Vorstellung seines Buches los. Emmy und ihre Mitstreiter sind geübt, das merkt man. Auch wenn sie sich mal bei einem Wort verhaspeln, sie lesen unverdrossen weiter. Lustige Geschichten, traurige und kuriose – immer höchstens drei Minuten lang.

Nach einer kleinen Pause sind die Schulsieger noch einmal an der Reihe. Diesmal gilt es, einen für sie noch fremden Text vorzulesen aus dem Buch „Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch“ von Andreas Steinhöfel. Am Ende hat, so entscheidet die Jury, Emmy die Nase vorn. Für die junge Siegerin, deren Lieblingsfächer Englisch und Sport und deren Hobbys ebenfalls Sport und außerdem Musik sind, geht der Vorlesewettbewerb jetzt noch weiter: Neben Jannis Weisbrodt, dem Stadtsieger Mannheim West, tritt sie am Freitag, 13. April, beim Bezirksentscheid in der Stadtbibliothek Rheinau an.

