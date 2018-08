Nicht auf dem Holzweg

Planken – das klingt doch nach Holz, oder? Richtig, denn als die Straße noch ihre ursprüngliche militärische Bedeutung hatte, also vornehmlich im 17. Jahrhundert, stand eine solche hölzerne Konstruktion vor dem Graben der Zitadelle.

Die Sache an sich ist freilich bedeutend älter. Sie gehört mit zu den ältesten Befestigungselementen der Menschheitsgeschichte, und wir alle kennen den gesuchten Begriff aus dem Schulunterricht. Wann immer es da um die Römer – und vor allem um ihre Reichsgrenzen – ging, wurde das Wort verwendet. Schließlich sicherten ihre Feldherren viele ihrer Lager damit, und auch am Limes, dessen Reste man hier bei uns in der Nähe noch sehen und in Rekonstruktionen anschaulich erleben kann, kam man um solche Holzkonstruktionen nicht herum. Sicher erinnern Sie sich an Graben, Wall und an das, was auf dem Wall errichtet wurde. Dieses Wort – es ist im Plural verwendet – suchen wir. scho

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018