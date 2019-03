Nichts geht ohne Facebook

Zusammen mit dem Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II. lächelt Melis Sekmen um die Wette – und direkt in die Kamera. Die Grüne-Spitzenkandidatin ist offenbar nicht nur eine begeisterte Besucherin der Mannheimer Fasnacht, sondern auch aktive Nutzerin der sozialen Netzwerke. Dieser Schnappschuss bekam auf der Fotoplattform Instagram 66 positive Rückmeldungen.

Mit Haustürbesuchen, Infoständen und Plakatwerbung buhlen die Kandidaten der Kommunalwahl um die Stimmen der Wahlberechtigten. Und ähnlich aktiv wie auf der Straße, sind die meisten Bewerber in den sozialen Netzwerken. Ganz ohne das Kommunikations-Netzwerk Facebook, Instagram oder den Nachrichtendienst Twitter geht im aktuellen Wahlkampf keine Partei oder Liste auf Stimmenfang – dennoch unterscheiden sich die Kandidaten beim Thema Wahlwerbung im Internet. Diese Zeitung hat sich bei all jenen Fraktionen informiert, von denen mindestens zwei Vertreter im Gemeinderat sitzen.

CDU-Spitzenkandidat Claudius Kranz kommentiert und teilt fleißig bei Facebook. Die Reaktionen darauf fallen durchaus kontrovers aus. „Beleidigungen hab ich schon erhalten, sie sind aber zum Glück nicht die Regel“, berichtet Kranz. Wichtiger als die sozialen Netzwerke findet der Christdemokrat ohnehin den Offline-Wahlkampf. Dafür postet Kranz auf Facebook auch gerne mal ein Urlaubsbild von der Skipiste.

Aktiv auf allen Kanälen ist Melis Sekmen. Die 25-Jährige nutzt Facebook, Instagram und Twitter. „So kann ich politische Inhalte öffentlich machen und mit den Bürgern in Kontakt treten“, erklärt sie und fügt an, dass es nicht nur die junge Generation sei, die sie damit erreiche. Hin und wieder teilt Sekmen auch ein privates Bild, um zu zeigen, dass „Politiker auch nur Menschen sind“.

Für Ralf Eisenhauer macht eine gesunde Mischung aus Offline- und Onlinewahlkampf Sinn. „Bei Terminen komme ich mit Bürgern ins Gespräch und berichte anschließend darüber im Internet“, erklärt der SPD-Spitzekandidat sein Konzept. Auf Rückmeldungen und Kritik geht Eisenhauer gerne ein – mit einer Ausnahme: „Wer Politiker nur beschimpft, bekommt keine Antwort.“

Birgit Reinemund betreibt laut eigener Aussage schon seit vielen Jahren den direkten Bürgerkontakt per Facebook. „Soziale Medien spielen insbesondere im Wahlkampf eine wichtige Rolle“, so die FDP-Politikerin. Alles, was politisch sinnvoll ist, wird gepostet und erreicht kostengünstig eine große Anzahl an Interessierten. „Privates teile ich hingegen nur sehr dosiert“, sagt Reinemund. Bei der Mannheimer Liste (ML) halten sich die Online-Aktivitäten in Grenzen. „Wir haben lediglich eine zentrale Facebookseite, über die wir informieren“, erklärt Gemeinderat Holger Schmid. Die ML setze lieber verstärkt auf den direkten Bürgerkontakt.

Auch die zwei Spitzenkandidaten der AfD sind in den sozialen Netzwerken nicht vertreten, hingegen wird auf der Facebookseite des Kreisverbandes kräftig Wahlwerbung betrieben. „Wir haben einen extra Etat für Onlinewerbung“, so der frühere Kreisvorstand Robert Schmidt, „aber jeder unserer Bewerber hat im Wahlkampf seinen eigenen Fokus.“ Die Linke setzt auf Facebook und Instagram. „Dort bündeln wir unsere Kräfte auf den Seiten des Kreisverbandes. Offizielle Profile besitzen unsere Kandidaten aber, nur privat sind einige im Netz unterwegs“, sagt Dennis Ulas. Der Kreissprecher hat allerdings beobachtet, dass der Ton in den Kommentaren während des Wahlkampfs rauer sei.

Was alle Kandidaten und Parteien eint, ist die Nutzung des Netzwerks Facebook und die Tatsache, dass sie trotz ihrer Online-Aktivitäten den persönlichen Kontakt mit den Bürgern suchen. Ein gutes Gespräch sei durch nichts zu ersetzen, ist die einhellige Meinung.

