Nichtschwimmer ins Wasser geworfen

Ich bin Jahrgang 1924 und kenne das Herschelbad deshalb schon sehr lange. Wir wohnten in U 4, und deshalb war mein erster Blick, wenn ich morgens aus dem Fenster sah, das Herschelbad. Da ich die U-2-Schule besuchte, sah ich auch in jeder Pause das Herschelbad in U 3.

Ab der 6. Klasse ging es von der Schule aus ins Herschelbad, zum Schwimmunterricht. Dort wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt, Schwimmer und Nichtschwimmer. Ich gehörte glücklicherweise zu den Schwimmern, da die Nichtschwimmer einfach ins Wasser geworfen wurden, und der Bademeister hielt eine lange Stange ins Wasser, an der sie sich festhalten konnten. Ob sie mit dieser Methode schwimmen lernten, weiß ich heute nicht mehr.

Plötzlich Fliegeralarm

Während der Nazi-Zeit wurde das Bad in „Hallenbad“ umbenannt. Für uns blieb es aber weiterhin das Herschelbad. Im Dezember 1940 besuchte ich an einem Abend das Herschelbad. Ich war gerade in der Umkleidekabine, als es Fliegeralarm gab. Sofort mussten alle in den Keller und dort bis zum Ende des Angriffs um 24 Uhr ausharren. Erst dann durften alle das Bad verlassen. Später in der Nacht gab es noch einmal Alarm und alle mussten in Luftschutzkeller.

Richard Mohr, Lampertheim

