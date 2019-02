Nicole Stephani übernimmt Leitung

Nicole Stephani ist die neue Chefin der DAK-Servicezentren in Mannheim und Weinheim (Bild). Sie folgt damit auf Ulrich Fath, der nach zehn Jahren an der Spitze in die Ruhestand verabschiedet wurde. Stephani arbeitet seit 27 Jahren bei der DAK und sei als bisherige stellvertretende Leiterin der Servicestellen bereits bestens vernetzt, teilt die Krankenkasse mit. Die 47-Jährige ist künftig für 40 000 Versicherte in Mannheim, Weinheim und einigen südhessischen Gemeinden zuständig. Stephani betont, dass sie der DAK vor Ort ein persönliches Gesicht geben wolle. Seit vielen Jahren sei sie nun in der Kundenberatung tätig, und auch künftig werde ihr „ Herz für den Kunden schlagen“. ena

