Nie an Autorennen beteiligt gewesen?

Der 26-jährige Arif Ö. wehrt sich derzeit vor dem Mannheimer Amtsgericht gegen den Vorwurf, er habe Unfälle provoziert, um die Versicherungssumme abzukassieren (wir berichteten am Mittwoch). Nun bestreitet er auch, bei anderer Gelegenheit mit einem BMW und überhöhter Geschwindigkeit in der Mannheimer Innenstadt unterwegs gewesen zu sein, um auf sich und seinen Wagen aufmerksam zu machen.

Beide Vorwürfe sind Inhalt der Anklage, die gegen den Mannheimer am Amtsgericht erhoben wurde. Staatsanwältin Anna Herting-Vogel geht von Versicherungsbetrug sowie Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung aus.

Zeuge hört Motorengeheul

Nachdem der Angeklagte im Juni 2019 mutmaßlich zu schnell in der Innenstadt unterwegs gewesen war, passierte ein Unfall. Arif Ö., so heißt es in der Anklage, soll dabei aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und dann auf dem Bürgersteig in eine Personengruppe gefahren sein. Ein Mann wurde bei der Kollision schwer verletzt. Dieser Unfall sei keinesfalls auf zu schnelles Fahren zurückzuführen, betont Arif Ö. nun im Gerichtssaal. Mit 30, höchstens 40 Stundenkilometern sei er mit dem BMW eines Freundes von der Kunststraße auf den Kaiserring eingebogen. „Plötzlich gab es ein Alarmsignal im Auto“, so beschreibt es der 26-Jährige, und es habe etwas aufgeleuchtet: „Dann fing das Auto an, vollkommen verrückt zu spielen. Daraufhin habe ich die Kontrolle über den Wagen verloren.“ War der Unfall also die Folge eines Autoschadens? Der Fußgänger, der dabei schwer verletzt wurde, sagt ebenfalls vor Gericht aus und berichtet, er habe vor der Kollision das Aufheulen eines Motors und quietschende Reifen wahrgenommen. Er leide bis heute unter den Folgen des Trümmerbruchs am linken Bein, den er sich bei dem Unfall zugezogen hatte.

Nach Aktenlage, so verliest es Richterin Heike Langen-Brand, sei der Angeklagte von 2015 bis 2018 in zwölf Verkehrsunfälle verwickelt gewesen. Das könne gut sein, meint Arif Ö., absichtlich habe er allerdings nie einen Verkehrsunfall herbeigeführt. Er habe auch nie ein Autorennen initiiert, daran teilgenommen oder versucht, mit einem Wagen bewusst im Straßenverkehr aufzufallen, winkt er entrüstet ab. Und er ärgert sich: „Nur weil ich vom Aussehen her dem Klischee entspreche, möchte ich nicht abgestempelt werden.“ Der Angeklagte ist türkisch-stämmig, wurde aber in Deutschland geboren und wuchs zum Großteil hier auf. Er ist gelernter Versicherungsfachmann.

Bereits am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte ausführlich Stellung zu den Unfällen genommen, die er fingiert haben soll und mehrfach betont, dass dies niemals seine Absicht gewesen sei. Das Urteil soll am Mittwoch, 30. September, verkündet werden.

