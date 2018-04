Niederlande dienen als Ideengeber

Anzeige

Schon nach drei Tagen in Amsterdam fühle ich mich wie eine echte Niederländerin: Ich radle („fietse“) waghalsig in Richtung Redaktionsgebäude, meine nassen Haarspitzen frieren im eisigen Fahrtwind ein. Einen Föhn habe ich im Drogeriemarkt nicht gefunden.

Ich arbeite eigentlich in der Online-Redaktion des „MM“, verbringe aber gerade zweieinhalb Monate in den Niederlanden, um bei der überregionalen Tageszeitung „Trouw“ zu hospitieren. Dafür habe ich ein Stipendium der Internationalen Journalisten-Programme bekommen – und den Segen meiner Chefs in Mannheim. Sie unterstützen Austausche, sicher auch, weil es unserer Zeitung guttut, wenn wir Redakteure gelegentlich über den Tellerrand hinausblicken.

Nach einem zehntägigen Intensivsprachkurs kann ich zwar unfallfrei „koffie verkeerd met havermelk“ (Milchkaffee mit Hafermilch) bestellen – aber einen Artikel schreiben? Mit den neuen Kollegen klappt es schon mal gut. Das, was ich mit ihnen spreche, muss man wohl „Diederländisch“ nennen.